Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anunta, joi, ca a demarat o ancheta interna la nivelul Penitenciarului Jilava dupa decesul fostului judecator Stan Mustata. Acesta a fost transportat din inchisoare la Spitalul Carol Davila, unde ulterior a decedat.

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunța, joi, ca a demarat o ancheta interna la nivelul Penitenciarului Jilava dupa decesul fostului judecator Stan Mustața. Acesta a fost transportat din inchisoare la Spitalul Carol Davila, unde ulterior a decedat."In data de 8 august 2018,…

- In data de 8 august 2018, in jurul orei 22.00, s a inregistrat decesul unei persoane custodiate de Penitenciarul Bucuresti Jilava care se afla internata intr o retea sanitara publica, informeaza Administratia Nationala a Penitenciarelor. "Conform procedurilor legale, au fost dispuse urmatoarele masuri:…

- Avocatul fostului judecator Stan Mustata, care a murit la spital in urma unui infarct miocardic, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca va face plangere penala impotriva conducerii Penitenciarului Jilava si memorii la Ministerul Justitiei (MJ) si ANP referitor la situatia din inchisori.

- Informații de ultima ora. Autoritațile fac ancheta in trei peniteciare dupa moartea judecatorului Stan Mustața."Se fac cercetari in Penitenciarul Rahova, cel de la Giurgiu si Penitenciarul Jilava. In plus, procurorii au fost sesizati si ei dupa ce Stan Mustata a murit pe patul de spital in…

- Fostul judecator Stan Mustata, aflat in inchisoare pentru luare de mita, a murit, miercuri, la Spitalul 'Carol Davila', in urma unui infarct miocardic, a declarat, joi, pentru AGERPRES, avocata lui, Lorette Luca,...

- Sindicalistii din penitenciare anunta luni calendarul protestelor fata de ceea ce ei numesc „indolenta si incompetenta”, Tudorel Toader, si fata de lipsa implicare a Guvernului Romaniei in solutionarea problemelor lor. Pe langa demisia ministrului Tudorel Toader, ei cer, printre altele,…

- Sindicalistii din penitenciare anunta luni calendarul protestelor fata de ceea ce ei numesc “indolenta si incompetenta”, Tudorel Toader, si fata de lipsa implicare a Guvernului Romaniei in solutionarea problemelor lor. Pe langa demisia ministrului Tudorel Toader, ei cer, printre altele, conditii de…