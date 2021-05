Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare impotriva Covid-19 a fost extinsa pentru contingentele de persoane incluse la etapa a doua de vaccinare, conform Planului Național de Imunizare impotriva Covid-19, anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale.

- Majoritatea buzoienilor au optat pentru centrele in care se administreaza vaccinuri de la Pfizer/BioNtech și Moderna, iar la nivel național s-au programat pe listele de așteptare 489.273 de persoane pana astazi, la pranz. In vreme ce incidența cazurilor de Covid-19 la nivelul județului, și indeosebi…

- Etapa a treia de vaccinare impotriva COVID-19 incepe luni, 15 martie 2021, la ora 09.00. Orice roman se poate programa in platforma de vaccinare. „In dimineața zilei de 15 martie 2021, incepand cu...

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul Campaniei Naționale pentru Vaccinare impotriva Covid-19, spune ca se ia in calcul ca, in etapa a III-a, elevii de peste 16 ani sa aiba prioritate la vaccinare, avand in vedere ca vor da examene. „In condițiile in care, desigur, vom avea suficiente doze. Evident…

- Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de imunizare impotriva noului coronavirus, a declarat ca inscrierile pentru etapa a treia de vaccinare vor incepe dupa 15 martie, cand vor fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Programarile pentru etapa a treia a campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19 se vor face din 15 martie.”Lista de asteptare va fi disponibila pe platforma din data de 15 martie. Prin operationalizarea listei de asteptare, fiecare persoana va avea posibilitatea sa se programeze, sa opteze pentru…

- Luni, Romania primește 214.110 de noi doze de vaccin Pfizer/BioNTech, pentru imunizarea persoanelor de peste 65 de ani și a celor cu dizabilitați, iar 130 de noi centre de vaccinare vor fi funcționale. Persoanele eligibile pentru etapa a treia de vaccinare anti-COVID19 (populatia generala) se vor…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghița, a anunțat ca inscrierile pentru etapa a treia de vaccinare ar trebui sa inceapa din luna martie. „Probabil ca in aprilie, undeva la jumatate lunii aprilie, vom incepe și a treia etapa de vaccinare. Vom pune in funcțiune…