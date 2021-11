Administrația Națională a Penitenciarelor: 78% dintre deținuți sunt vaccinați. Angajații, doar 62% ANP transmite ca datele statistice releva o creștere a numarului celor vaccinați. Astfel, 78% dintre deținuți sunt vaccinați, iar procentul polițiștilor de penitenciare imunizați este de 62%. „Datele statistice releva o creștere a numarului celor vaccinați. Astfel, 78% dintre persoane private de libertate sunt vaccinate, iar procentul polițiștilor de penitenciare imunizați este de 62%”, transmite […] Articolul Administrația Naționala a Penitenciarelor: 78% dintre deținuți sunt vaccinați. Angajații, doar 62% a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

