- Luptele pentru orasul Severodonetk, din estul Ucrainei, continua, fortele ruse lansand sambata operatiuni de asalt, a anuntat duminica Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei. „Cu ajutorul artileriei, fortele ruse au desfasurat operatiuni de asalt in zona orasului Severodonetk”, a mentionat Statul…

- Luptele cu fortele ruse au ajuns la periferia Severodonetk, oras din estul Ucrainei, unde situatia este "extrem de dificila", a anuntat miercuri guvernatorul ucrainean al regiunii, Serhii Gaidai, citat de AFP, in timp ce militiile proruse din autoproclamata 'republica populara' Lugansk, care lupta…

- Situatia de pe teren in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, unde armata rusa a facut progrese in ultimele zile, "se inrautateste din ora in ora", a declarat marti guvernatorul regional Serhii Gaidai, noteaza AFP.

- ”Regiunea devine o zona cu rubla ca deviza. Rubla va circula cu acelasi titlu ca grivna. Societatile si antreprenorii pot afisa preturile in ambele monede”, anunta Administratia Civila si Militara prorusa a acestei regiuni situate in sudul Ucrainei. ”Cursul este de doua ruble o grivna”, anunta ea intr-un…

- Luptele continua duminica, 22 mai, in estul Ucrainei in jurul oraselor Severodonetk si Lisiceansk din regiunea Lugansk, iar pozitii ale trupelor ucrainene din zona aflata de a lungul intregii linii a frontului sunt bombardate de artileria rusa.Potrivit statului major general de la Kiev, trupele ruse…

- "Situația economica dificila, cauzata exclusiv de contextul internațional" Președintele Klaus Iohannis. Foto. presiudency.ro. Noile prognoze ale Bancii Naționale privind evoluția inflației indica un nivel al acestui indicator de 12,5 procente la finalul acestui an și de 6,7% la sfârșitul…

- Batalia pentru Donbass ramane principala direcție strategica pentru ca Rusia sa iși atinga obiectivul declarat. Datorita rezistenței ucrainene puternice, caștigurile teritoriale ale Rusiei in Donbass sunt limitate și obținute cu prețul unor pierderi semnificative. Acest lucru este afirmat in analiza…