- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a semnalat joi, 8 aprilie, intr-o postare pe Facebook, ca in Parcul Herastrau „au aparut depozite de gunoaie care pun in pericol sanatatea locuitorilor Capitalei”. Edilul susține ca „problema a fost generata de expirarea contractului de salubrizare dintre ALPAB,…

- Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București a vrut sa cumpere un autobuz amfibie in valoare de circa 500.000 de euro, pentru lacurile Herastrau, Floreasca și Tei, dupa modelul marilor orașe europene. ”Nu este vreo gluma. Stau cu o poza a documentului in fața și citesc prețul. Aproape o jumatate…

- Consiliul Local Sector 5 a adoptat, in sedinta de joi, doua proiecte de hotarare in baza carora va solicita Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) sa ii transmita in administrare 357 de strazi si 56 de spatii verzi. Ambele proiecte au intrunit 14 voturi favorabile, din totalul…

- Directorul economic al Administratiei Lacuri Parcuri si Agrement Bucuresti (ALPAB) Razvan Nitu a fost dat afara din sedinta de stabilire a bugetului pe anul 2021. Primarul Capitalei, Nicusor Dan, l-a dat afara din sedinta pe Razvan Nitu atunci cand acesta l-a informat ca o banca din parc costa 5.000…

