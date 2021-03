Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Joseph Biden sustine planul solutionarii conflictului israelo-palestinian prin coexistenta a doua state, a declarat secretarul de Stat american, Antony Blinken, dupa conversatia cu ministrul israelian de Externe, Gabi Ashkenazi, relateaza Haaretz și Mediafax.„A fost minunat…

- Guvernul Benjamin Netanyahu a atentionat, vineri, Statele Unite ca revenirea în Acordul nuclear iranian va facilita avansarea activitatilor atomice iraniene.„Israelul mentine angajamentul de a opri Iranul sa se doteze cu arme nucleare; pozitia Israelului fata de Acordul nuclear iranian…

- Seful Departamentului de Securitate Interna din SUA, Alejandro Mayorkas - care saptamana trecuta a devenit primul hispanic, nascut in strainatate, care ocupa aceasta pozitie - si-a reafirmat sambata hotararea de a combate terorismul intern, una dintre cele mai mari amenintari la adresa Statelor Unite,…

- Seful Departamentului de Securitate Interna din SUA, Alejandro Mayorkas - care saptamana trecuta a devenit primul hispanic, nascut in strainatate, care ocupa aceasta pozitie - si-a reafirmat sambata hotararea de a combate terorismul intern, una dintre cele mai mari amenintari la adresa Statelor Unite,…

- Secretarul interimar pentru Securitate Interna din SUA, Chad Wolf, i-a cerut, joi, presedintelui in functie, Donald Trump, sa condamne cu fermitate protestele violente produse la sediul Congresului, informeaza publicatia The Hill. "Sunt evenimente tragice si socante; este inacceptabil ca cineva…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus despre evenimentele violente petrecute la Washington ca nu a crezut vreodata ca va trai aceste momente. „Nu am crezut vreodata ca am sa traiesc momente ca cele pe care intreaga planeta le-a vazut in violențele din Congresul american. Am petrecut…

- Secretarul interimar pentru Securitate Interna din SUA, Chad Wolf, i-a cerut, joi, presedintelui in functie, Donald Trump, sa condamne cu fermitate protestele violente produse la sediul Congresului, informeaza publicatia The Hill. "Sunt evenimente tragice si socante; este inacceptabil ca cineva…

- Mii de sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul s-a intrunit pentru a valida rezultatul acestora si a-l confirma pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite. Trump a reiterat ca…