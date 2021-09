Administrația Fritz nu se grăbește, iar prețul certificatelor CO2 pentru Colterm a mai crescut cu două milioane de euro In timp ce prețul gazului și al energiei electrice a atins maxime istorice, iata ca și celebrele deja certificate CO2 (celebre de cand cu amețitoarea amenda incasata de Colterm in luna mai, in valoare de 21 milioane de euro pentru neachiziționarea certificatelor de CO2 aferente anului 2020) au inregistrat o noua creștere, ajungand la 63 […] Articolul Administrația Fritz nu se grabește, iar prețul certificatelor CO2 pentru Colterm a mai crescut cu doua milioane de euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

