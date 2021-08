Administrația Fritz ignoră unul dintre simbolurile Timișoarei. Ultimul gest de nepăsare Dezinteres total al Primariei Timișoara pentru Ceasul floral, unic in Romania. Deși existau bani alocați in bugetul local inca din luna aprilie, municipalitatea nu a fost in stare sa se mobilizeze pentru a incepe lucrarile de reabilitare al unui obiectiv extrem de important pentru Timișoara, un adevarat simbol al orașului. Ceasul floral a ajuns o […] Articolul Administrația Fritz ignora unul dintre simbolurile Timișoarei. Ultimul gest de nepasare a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

