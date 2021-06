Administrația Fritz a ”forțat” legea și a trimis un avocat al firmei angajate de Primăria Timișoara la procesul Colterm Colterm SA a fost reprezentat la termenul de astazi de la Curtea de Apel Timișoara, unde s-a judecat cererea de suspendare a amenzii de aproape 107 milioane lei pentru ca nu au fost cumparate certificatele pentru gazele de sera, atat de consilierul juridic al societații de termoficare, cat și de un avocat al firmei Schonherr și […] Articolul Administrația Fritz a ”forțat” legea și a trimis un avocat al firmei angajate de Primaria Timișoara la procesul Colterm a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Scandal, astazi, la Primaria Timișoara cu doar o zi inainte ca la Curtea de Apel Timișoara sa se judece primul termen din procesul in care societatea de termoficare Colterm SA a cerut suspendarea amenzii de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie certificatele pentru gazele de sera.…

