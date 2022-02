Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Administratiei Fondului pentru Mediu, la programul Rabla Clasic au fost depuse 47 de dosare, cu o valoare de 1.440.000 de lei. Astfel, fondurile disponibile sunt de 16.060.000 de lei. In ceea ce priveste programul Rabla Plus, au fost depuse 72 de dosare, in valoare de 5.559.500 de lei. La acest…

- Persoanele fizice se pot inscrie incepand de marti 8 februarie 2022, in programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus", anunta Administratia Fondului pentru Mediu AFM . Conturile create si utilizate pentru inscrierea in cadrul Programelor Eficienta energetica in cladirile publice, Iluminat Public si Statii…

- Programele Rabla Clasic si Rabla Plus se lanseaza astazi. De la ora 10.00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor/dealerilor auto pentru inscriere in programe, iar cele juridice pot incarca documentele necesare in aplicatie. Pentru Rabla Clasic, prima de casare este de 6.000 de lei, respectiv…

- Conform anuntului facut de Administratia Fondului pentru Mediu, de marti, de la ora 10.00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor/dealerilor auto pentru inscrierea in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, iar persoanele juridice isi pot incarca in aplicatia informatica documentele necesare…

- Ministerul Mediului a anuntat lansarea programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, de vineri putand fi create conturile de utilizator. Astfel, pentru Rabla Clasic prima de casare este de 6.000 lei si de 9.000 de lei in cazul predarii a doua autovehicule uzate, iar la Rabla Plus trebuie casata o masina…

- Ministerul Mediului a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca incepand din 4 februarie, persoanele juridice care doresc participarea in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national (Rabla Clasic) si a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in…

- Persoanele juridice pot aplica, incepand de vineri, 4 februarie 2022, in programele "Rabla Clasic" si "Rabla Plus", iar cele persoanele fizice se pot inscrie incepand de marti, 8 februarie, anunta Administratia Fondului pentru Mediu AFM . "Conturile create si utilizate pentru inscrierea in cadrul Programelor…

- Începând cu 4 februarie 2022, persoanele juridice care doresc participarea în cadrul Programului Rabla vor putea accesa aplicația informatica pusa la dispoziție de AFM, doar pentru crearea conturilor de utilizatori. Persoanele fizice se pot adresa de marți, 8 februarie, producatorilor…