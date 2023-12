Administraţia Fondului pentru Mediu: Bugetul pentru Programul Eficienţă energetică în clădiri publice, epuizat în şase minute ”Astazi, 11 decembrie 2023, ora 10:00, a demarat sesiunea de inscriere in cadrul Programuluiprivind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice. Bugetul destinat acestei sesiuni a fost rezervat integral, in primele 6 minute de la deschidere”, arata AFM. Scopul programului il reprezinta cresterea eficientei energetice a cladirilor publice si imbunatatirea calitatii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea consumului anual de energie primara si promovarea utilizarii surselor regenerabile de energie. ”Astazi s-a incheiat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

