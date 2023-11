Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri se deschide sesiunea de validare a instalatorilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice, anunța Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). Cererile pot fi depuse in aplicatie, in perioada 22 – 28 noiembrie. ”Administratia Fondului pentru Mediu anunta, luni, ca organizeaza sesiune de…

- Persoanele fizice se pot adresa, incepand de joi, 23 noiembrie, producatorilor sau dealerilor validati in cadrul programului"Rabla Plus" pentru a achizitiona autoturisme noi, nepoluante, a transmis, luni, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), intr-un comunicat de presa,

- O noua sesiune 'Casa Verde Fotovoltaice' pentru validarea instalatorilor, in perioada 22-28 noiembrie (ANOFM)Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) va organiza, in perioada 22 - 28 noiembrie, o sesiune de inscriere pentru validarea instalatorilor in cadrul programului "Casa Verde Fotovoltaice",…

- O noua sesiune a programului "Casa Verde Fotovoltaice", prin care vom valida potentialii instalatori, va demara miercuri, iar firma care a dat in judecata Adminstratia Fondului pentru Mediu (AFM) a promis ca va renunta la proces daca va fi validata ca instalator autorizat, a anuntat, luni, intr-o conferinta…

- Economie Programul privind creșterea eficienței energetice in cladiri publice / O comuna cu pana la 5.000 de locuitori poate obține 6 milioane lei. Suma se dubleaza de la 5.001 locuitori octombrie 23, 2023 11:11 Administrația Fondului pentru Mediu lanseaza sesiunea de inscriere in cadrul Programului…

- ”Administratia Fondului pentru Mediu lanseaza sesiunea de inscriere in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice, in perioada 11 decembrie 2023, ora 10.00 – 31 decembrie ora 23.59 sau pana la epuizarea bugetului”, anunta, vineri,…

- Compania a transmis o scrisoare adresata autoritatilor romane cu privire la operationalizarea aeroportului Brasov in vederea extinderii programului de lucru si aprobarea capabilitatilor tehnice. Aeroportul Brasov a fost deschis publicului la data de 15 iunie 2023. Operatorii privati de pe aeroportul…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a lansat, joi, Programul „Microbuze electrice pentru elevi”, care are un buget de 300 de milioane de lei, alocat prin Administrația Fondului pentru Mediu.„Lansam, in premiera, Programul microbuze electrice pentru elevi. Aceasta face parte din acțiunile, proiectele…