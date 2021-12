Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta, joi, ca a gandit o modificare a Ghidului de finantare pentru Casa Verde Fotovoltaice pentru a putea centraliza dosarele pregatite pentru sesiunea esuata de miercuri. Totodata, va fi solutionata si incarcarea documentelor in aplicatie. ”Impreuna cu Ministerul…

- UPDATE: ”Da, este inacceptabil modul in care s-a derulat astazi lansarea Programului Casa Verde Fotovoltaice. Sistemul nostru informatic nu a facut fata, desi am fost asigurati de partenerul tehnic ca totul a mers bine la testare. In momentul de fata lucram la o solutie viabila cu privire la modul…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice debuteaza, miercuri, de la ora 10.00. Bugetul disponibil depaseste 263 milioane de lei, iar aplicatia va permite inscrierea in limita a 150- din valoarea alocata fiecarei regiuni. "Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se…

- ”Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validati in vederea inscrierii in program. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice…

- ”Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validati in vederea inscrierii in program. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a afirmat, vineri, ca Romania s-a angajat sa scoata din circulatie, pana in 2026, 250.000 de masini mai vechi de 15 ani, conditie esentiala in PNRR pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrazi. Pentru a reusi acest lucru, ministrul promite…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a transmis, vineri, ca Romania s-a angajat sa scoata din circulatie, pana in 2026, 250.000 de mașini mai vechi de 15 ani, conditie esentiala in PNRR pentru primirea de fonduri europene pentru construirea de autostrazi. Pentru ca acest lucru sa fie posibil, ministrul…

- “Incepand de astazi, comunele, orasele si municipiile din Romania se pot inscrie in Programul Iluminat Public Ecologic. Astfel, unitatile administrativ-teritoriale care doresc participarea in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public isi pot crea…