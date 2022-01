Stiri pe aceeasi tema

- AFM, precizari importante in Programul Casa Verde Fotovoltaice: Incarcarea dosarelor in aplicație se face in baza unui calendar Administrația Fondului de Mediu se afla in proces de centralizare a listelor transmise de instalatorii validați, acțiune care s-a desfașurat in perioada 29 decembrie 2021 –…

- Dupa debutul cu probleme a programului Casa Verde Fotovoltaice 2021, Administratia Fondului pentru Mediu anunta modificarea Ghidului de Finantare, astfel incat parogramul sa se poate derula pe o perioada de 10 luni in 2022.

- Dupa debutul cu probleme a programului Casa Verde Fotovoltaice 2021, Administratia Fondului pentru Mediu anunta modificarea Ghidului de Finantare, astfel incat parogramul sa se poate derula pe o perioada de 10 luni in 2022.

- Programul Casa Verde Fotovoltaice: Ce noi modificari au aparut la Ghidul de finantare Programul Casa Verde Fotovoltaice: Ce noi modificari au aparut la Ghidul de finantare In cursul serii de marți, Administratia Fondului pentru Mediu a anuntat modificarea Ghidului de finantare a Programului Casa Verde…

- Administratia Fondului pentru Mediu anunta, marti seara, modificarea Ghidului de finantare a Programului Casa Verde Fotovoltaice, dupa esecul sesiunii de saptamana trecuta. A fost introdusa o noua etapa prin care instalatorii validati au posibilitatea sa identifice solicitantii eligibili in baza…

- ”AFM anunta aprobarea Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2385/24.12.2021 privind modificarea Ghidului de finantare a Programului Casa Verde Fotovoltaice. Modificarea ghidului de finantare are ca scop introducerea unei noi etape prin care instalatorii validati au posibilitatea sa identifice…

- LISTE noi cu dosare aprobate pentru programele Casa Eficienta Energetic și Casa Verde Fotovoltaice. Detalii de la AFM Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Programelor Casa Eficienta Energetic si Casa Verde Fotovoltaice. Casa Eficienta Energetic…

- Persoanele juridice au achizitionat pana in prezent 1.833 autovehicule si doua motociclete in cadrul Programului Rabla Clasic 2021, a anuntat joi Administratia Fondului pentru Mediu. In aceasta saptamana, au mai fost acceptate 378 de dosare pentru 681 autovehicule in cadrul Programului Rabla Clasic…