Stiri pe aceeasi tema

- Lansarea programului "Fabrici de reciclare", finantat prin PNRR, se amana Palatul Victoria - sediul Guvernului României. Foto: gov.ro. Lansarea programului "Fabrici de reciclare", finantat prin PNRR si programata pentru mâine, se amâna cu mai bine…

- ”In aceasta perioada sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finantare, solicitantii vor putea depune cererile de finantare, impreuna cu documentatia aferenta, in aplicatia informatica prin intermediul conturilor de utilizator create”, anunta, joi, AFM, intr-un comunicat de presa. Sursa…

- ”Administratia Fondului pentru Mediu anunta amanarea lansarii Programului pentru perioada 11 noiembrie 2022, ora: 10.00 – 30 decembrie 2022, ora: 14.00. In aceasta perioada sau pana la epuizarea bugetului alocat sesiunii de finantare, solicitantii vor putea depune cererile de finantare, impreuna cu…

- Alocarea financiara estimata pentru aceasta a doua runda este de 985.405.000 de euro pentru lucrari de interventie integrate atat la cladiri rezidentiale multifamiliale, cat si la cladiri publice, arata comunicatul de presa al MDLPA. Astfel, in cazul cladirilor rezidentiale multifamiliale, alocarea…

- Potrivit AFM, atat pentru Rabla Clasic, cat si pentru Rabla Plus dosarele in cadrul ultimei sesiuni din 2022 se vor putea depune incepand din 30 septembrie. In cadrul , bugetul pentru persoane juridice este de peste 173 milioane de lei, pentru persoane fizice de peste 139 de milioane, iar pentru institutii…

- ”In urma discutiilor purtate cu asociatiile implicate in desfasurarea Programului privind casarea autovehiculelor uzate, pentru o derulare eficienta cu participarea cat mai multor unitati administrativ-teritoriale, a reiesit necesitatea actualizarii anumitor conditii, astfel ca, la data prezentei, se…

- ANPC a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca, in urma controlului desfasurat in luna iulie la Hotelul Ambasador din Bucuresti, comisarii institutiei au gasit mai multe nereguli in camerele unitatii de cazare, iar zilele trecute a fost facuta o noua verificare, prilej cu care a fost…

- ARF transmite, luni, ca, prin achizitia acestor locomotive, calatorii vor avea un nivel de siguranta si confort la standarde europene. Cele 16 locomotive electrice, care vor asigura legatura directa intre marile orase ale Romaniei, trebuie sa asigure: – viteze de circulatie de pana la 200 km/h; –…