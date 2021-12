Stiri pe aceeasi tema

- Companiile sunt implicate in acest conflict de luni de zile, legat de defectele de suprafata care includ scorojirea vopselei si corodarea unui strat interior care asigura protectie fata de fulgere, despre care Qatar Airways afirma ca au dus la consemnarea la sol a 21 de avioane A350, de catre autoritatea…

- Ministrul Investitiilor, Gerry Grimstone, a facut oferta de a gazdui o intalnire a partilor, inainte de escaladarea conflictului, avertizand ca va folosi o procedura in instantele engleze pentru a solicita o evaluare juridica independenta. Intrebat de Reuters despre oferta prealabila de mediere, un…

- In urma a doua prabusiri fatale a unor avioane 737 MAX intr-un interval de cinci luni, in 2018 si inceputul anului 2019, care au ucis 346 de oameni, cel mai bine vandut avion Boeing a fost blocat la sol timp de 20 de luni si a revenit in functiune dupa ce compania a facut imbunatatiri semnificative…

- Odata cu creșterea numarului de cazuri din Romania, au fost pregatite noi restricții pentru diminuarea raspandirii virusului. Implementarea acestor noi masuri de siguranța au pus sub semnul intrebarii organizarea evenimentelor de orice natura, in contextul in care in Cluj-Napoca urmeaza sa aiba loc…

- Este vorba despre United Airlines, care va concedia aproape 600 de angajați care nu s-au vaccinat anti-Covid. La inceputul lunii august, compania americana ceruse tuturor angajaților sai sa se imunizeze. Dintre cei aproximativ 67.000 de angajati ai companiei, mai putin de 3% au cerut o scutire medicala…

