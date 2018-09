Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Donald Trump a avertizat marți ca Statele Unite și aliații sai vor reacționa "prompt și adecvat" daca forțele regimului Bashar Al-Assad utilizeaza din nou arme chimice, informeaza site-ul portalului de știri Ynet, citat de Mediafax.

- Consilieri apropiati ai presedintelui american Donald Trump ar fi luat masuri iesite din comun la Casa Alba intr-o incercare de a opri ceea ce ei califica drept ''impulsuri periculoase'' ale sefului lor, mergand pana la a face sa dispara sau a-i ascunde documente pentru ca el sa nu…

- ,,Hause of Trump, Haus of Putin” este titlul fara echivoc al carții ziaristului american Craig Unger, care susține ca legaturile dintre liderul de la Casa Alba și cel de la Kremlin sunt mai vechi ,...

- Bob Woodward, unul dintre jurnalistii americani ale caror dezvaluiri despre scandalul Watergate l-au fortat pe presedintele Richard Nixon sa demisioneze, abordeaza in ultima sa carte modul de guvernare al presedintelui Donald Trump, potrivit AFP, scrie Agerpres. Volumul intitulat 'Fear: Trump…

- Coreea de Nord continua constructiile la fabrica la care au fost produse primele rachete balistice intercontinentale ale tarii capabile sa ajunga in SUA, in pofida negocierilor privind programul sau nuclear. Satelitii americani au fotografii si imagini in infrarosu care arata vehicule cum…

- In schimb, președintele american i-ar fi propus lui Macron – intr-o intalnire privata care a avut loc in aprilie la Casa Alba – un acord comercial mai bun decat cel al Uniunii Europene. ”De ce nu ieși din Uniunea Europeana?”, ar fi intrebat Donald Trump. Casa Alba a refuzat sa comenteze aceasta…

