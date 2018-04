General manager Uber Eats, noi detalii despre lansarea serviciului in Romania

Uber Eats, serviciul lansat de Uber in peste 200 de orase, urmeaza sa fie disponibil si in Romania in cateva luni, a anuntat Filip Nuytemans, General Manager Western Europe al Uber Eats, in cadrul unei conferinte. 1 1 0 1 0 0 [citeste mai departe]