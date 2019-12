Stiri pe aceeasi tema

- Administratia romaneasca digitala este absenta, in momentul de fata, si sper ca acest itinerariu de la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale spre nowhere sa capete ceva articulatie, fiindca nu ne permitem aceasta perioada de pauza, ca sa nu o numesc coma profunda, a declarat, luni,…

- Un politist de 46 de ani a fost gasit impuscat in Penitenciarul Arad, in noaptea de sambata spre duminica, cand era de serviciu, o ancheta fiind in desfasurare. Corpul neinsufletit a fost gasit de catre colegi in jurul orei 04,00, in Postul Control 2 al unitatii. „Personalul penitenciarului a solicitat,…

- In primele zile ale operației militare „Izvorul Pacii”, aviația turca a atacat aproape doua sute de obiective ale formațiunilor ilegale inarmate arabo-kurde de pe teritoriul Siriei. Trupele terestre ale Turciei s-au deplasat mai la Est de raul Eufrat pe cateva direcții. Pe acest fundal reprezentanții…

- Purtarorul de cuvant al Administrației Prezidențiale de la Moscova, Dmitri Peskov, a reiterat, luni, faptul ca integritatea teritoriala a Siriei trebuie menținuta, in contexul deciziei Statelor Unite de a se retrage din zona de nord-est a statului sirian, informeaza site-ul agenției Reuters, potrivit…

- Luni, 30 septembrie 2019, de la orele 17,00, plenul Consiliului Local Urziceni a aprobat decizia primarului Constantin Sava de a declara «stare de alerta». Reamintim ca orașul Urziceni se confrunta de peste o luna de zile cu o criza a gunoiului. Oficial, criza este declanșata de decizia operatorului…

- "La nivelul Guvernului, educatia este un factor strategic de dezvoltare. Pentru ca educatia a fost si va ramane un domeniu de interes major si pentru ca avem datoria cu totii sa ne perfectionam continuu, indiferent de functia ocupata. Investind in invatamant, investim de fapt in noi si in viitorul nostru",…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține miercuri, 18 septembrie a.c., ora 17:00, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa, anunta Administratia prezidentiala. DC News va transmite in format live text principalele declaratii ale lui Klaus Iohannis, in cadrul acestui articol. Iesirea…

- Administrația locala din Sebeș a depus la Compania Nationala de Investitii (C.N.I.) doua proiecte care vizeaza construirea unor baze sportive de tip 1 si de tip 2 pe raza municipiului. Baza sportiva de tip 1 va fi realizata pe terenul „Pielaru” unde, pe o suprafata totala de 31.000 mp, va fi construit…