Stiri pe aceeasi tema

- Iarna și-a intrat in drepturi și in Maramureș, dupa ce nordul Moldovei a facut cunoștința cu ninsorile abundente. Se circula in condiții de iarna in pasurile montane Gutai si Prislop, unde a nins. In pasurile montane Gutai (900 metri altitudine) si Prislop (1.400 metri altitudine) din Muntii Pietrosul…

- Intr-un comunicat transmis in aceasta dimineața prefectul Adrian Nița constata ca ”prima zapada nu ne-a mai luat prin surprindere” și face un scurt expozeu in legatura cu masurile luate: https://mesagerulneamt.ro/wp-content/uploads/2022/11/WhatsApp-Video-2022-11-20-at-09.40.05.mp4 ”Drumurile naționale…

- Cancelarul german Olaf Scholz a spus ca Germania s-a pregatit pentru dificultațile cauzate de lipsa aprovizionarii cu gaze din Rusia. El este increzator ca țara este pregatita sa supraviețuiasca iernii viitoare fara intreruperi de curent. Cancelarul federal a facut o astfel de declarație in orașul Friedrichshafen…

- Jurnalistul Victor Ciutacu a comentat, luni seara, pe facebook, din nou cazul jucatoarei de tenis Simona Halep, care e acuzata de dopaj. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Dragos Damian, CEO al Terapia Cluj, unul dintre cei mai importanti producatori locali de medicamente, este de parere ca autoritatile trebuie sa se implice pentru a reduce deficitul de forta de munca din domeniul sanatatii si sa ajute industria de profil sa atraga noi investitii straine.

- VIDEO| NINGE pe DN 67C, Transalpina: DRPD impraștie material antiderapant VIDEO| NINGE pe DN 67C, Transalpina: DRPD impraștie material antiderapant Iarna a venit in forta, astazi, in zona montana din judetul Gorj, in zona Transalpina. In aceasta dimineata, intre localitatile Novaci si Ranca de pe Transalpina,…

- Administrația de Stat din Cernauți solicita un ajutor de 2.000 de tone de material antiderapant, in speța sare, pentru perioada de iarna. Solicitarea a fost facuta de noul șef al Administrației Regionale de Stat Cernauți, Ruslan Zaparaniuk, in urma discuțiilor pe care le-a avut astazi in vama Siret…

- Creșa Deva a fost relocata de pe Aleea Viitorului intr-un imobil de pe strada 16 Februarie (cartier Viile Noi) din municipiul nostru. Vechea locație a intrat in reabilitare și modernizare pe fonduri europene. Investiția in valoare de peste 820 de mii de euro va fi finalizata in toamna anului…