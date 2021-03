Stiri pe aceeasi tema

- Planul de restructurare al Complexului Energetic Oltenia nu are șanse sa fie aprobat de Comisia Europeana în actuala forma, soluția fiind renunțarea la producția pe carbune dupa anul 2025, considera Greenpeace România. Potrivit organizației de mediu, decizia de a elimina carbunele din mixul…

- Curtea Constitutionala a României urmeaza sa discute pe 24 martie o sesizare asupra Legii pentru aprobarea OUG 91/2019 privind desfiintarea Institutului Revolutiei Române din Decembrie 1989, transmisa de Grupul senatorial al PSD, au precizat, pentru Agerpres, oficiali ai CCR. Proiectul,…

- Vicepremierul Kelemen Hunor spune, dupa ce sporurile bugetarilor au fost facute publice de fostul ministru al Muncii, ca Guvernul va analiza sporurile, insa „daca in 2021 spui ca este un risc sa lucrezi la calculator, arunca și telefonul mobil la gunoi”. Intrebat miercuri daca Guvernul ia in calcul…

- Mii de angajați ai Complexului Energetic Oltenia nu și-au efectuat concediul de odihna anul trecut sau l-au efectuat parțial. Motivul principal este legat de pandemia de coronavirus. In ciuda faptului ca societatea a acordat inclusiv vouchere de vacanța, nu toți minerii și energeticienii au fost convinși…

- Curtea Constitutionala dezbate marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarea actului normativ pentru completarea Legii 72/2016 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale avocatilor. Legea reglementeaza situatia asiguratilor care contribuie la fondul de pensii,…

- Sindicatele și administrația din Complexul Energetic Oltenia(CEO) se pregatesc sa negocieze pe final de an modul in care va fi repartizata economia la fondul de salarii. Este vorba de suma care va ramane necheltuita la fondul de salarii. An de an s-au strans cateva milioane de lei. De la un an la altul,…