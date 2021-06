Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Fondului Monetar International (FMI) a salutat marti propunerea oficialilor americani privind un impozit minim de 15% pe profitul companiilor, valabil la nivel global, subliniind ca acesta va permite tarilor sa investeasca mai mult in domenii esentiale precum educatia, sanatatea…

- Cea mai recenta propunere a SUA privind un impozit minim de 15% pe profitul companiilor valabil la nivel global va contribui la ajungerea la un acord de referinta la nivel international in cursul verii, a declarat vineri ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz, informeaza Reuters. Trezoreria…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a declarat luni ca lucreaza cu tarile G20 la un impozit pe profit minim la nivel global si a afirmat ca refacerea colaborarii multilaterale va intari economia globala si va sustine interesele americane, transmite Reuters.

