Administraţia Biden va şterge automat datorii studenţeşti de 39 de miliarde de dolari, pentru 804.000 de împrumutaţi Scutirea este rezultatul remedierii planurilor de rambursare bazate pe venit ale sistemului de imprumuturi pentru studenti. In cadrul acestor planuri de rambursare, imprumutatii beneficiaza de anularea de catre guvern a oricarei datorii ramasa, dupa ce au efectuat plati timp de 20 de ani sau 25 de ani, in functie de momentul in care s-au imprumutat si de tipul de imprumut si de plan. In trecut, platile care ar fi trebuit sa apropie un imprumutat de a nu avea datorii nu au fost luate in considerare, potrivit administratiei Biden. ”De prea mult timp, imprumutatii au cazut prin fisurile unui sistem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

