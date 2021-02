Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a ordonat marti revizuirea modului in care sunt procesate cererile de azil in Statele Unite la frontiera cu Mexicul si a sistemului de imigratie, incercand sa anuleze unele din masurile dure impuse de predecesorul sau, Donald Trump, transmite Reuters, conform AGERPRES.…

- Departamentul de Stat american revizuieste in prezent constatarea fostului guvern conform careia China se face vinovata de genocid prin reprimarea uigurilor din provincia Xinjiang, pentru a asigura mentinerea deciziei din mandatul fostului presedinte Donald Trump, transmite Reuters. Linda Thomas-Greenfield,…

- Miliardarul american Bill Gates s-a aratat surprins de amploarea teoriilor conspiratiei, „nebune” si „malefice”, care il vizeaza și care se raspandesc pe retelele sociale in timpul pandemiei COVID-19. El a declarat miercuri intr-un interviu pentru Reuters ca ar dori sa descopere ce se afla in spatele…

- Liderul de la Kremlin a recunoscut victoria lui Joe Biden doar dupa ce aceasta a fost confirmata, luni, de Colegiul Electoral al SUA, scriu AFP și Moscow Times. Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat marti pe Joe Biden pentru victoria in alegerile prezidentiale din Statele Unite si s-a declarat…

- Climatul politic extrem de tensionat din Statele Unite, alimentat de refuzul președintelui Donald Trump de a-și recunoaște infrangerea in fața președintelui ales Joe Biden a adus in aceste zile in atenția opiniei publice scenariul „ultimei șanse” pentru Trump: posibilitatea ca electorii din statele…

- Presedintele american in exercitiu, Donald Trump, a parut duminica sa recunoasca public pentru prima data ca rivalul sau democrat Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale din 3 noiembrie din Statele Unite, dar si-a reiterat afirmatiile eronate ca votul a fost falsificat, transmite Reuters.…

- China înca nu l-a felicitat pe câștigatorul alegerilor prezidențiale din SUA, Joe Biden, așa cum au facut liderii din multe alte țari, transmite Reuters. Democratul a câștigat în destule state americane pentru a câștiga președinția, dar Donald Trump nu s-a recunoscut…