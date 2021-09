Stiri pe aceeasi tema

- Talibanii s-au angajat sa-i lase sa plece pe americani si pe afganii în situatie de risc care se vor afla în Afganistan dupa 31 august, a declarat seful diplomatiei americane Antony Blinken, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Talibanii si-au luat angajamente în public si în…

- Republica Ceha ii evacueaza pe cei doi diplomati ai sai de la ambasada din Kabul deoarece situatia securitatii in Afganistan s-a inrautatit, a anuntat sambata ministrul de externe ceh, Jakub Kulhanek, relateaza Reuters. Presedintele Afganistanului Ashraf Ghani a avut discutii urgente cu lideri locali…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Talibanii au preluat duminica dimineata controlul in orasul Jalalabad, in estul Afganistanului, capitala afgana Kabul fiind singurul oras mare controlat inca de guvernul afgan, au anuntat surse locale, relateaza AFP.„Ne-am trezit in aceasta dimineata cu steagurile albe talibane in tot orasul. Sunt in…

- Presedintele afgan, Ashraf Ghani, a sosit miercuri la Mazar-i-Sharif, principalul oras din nordul Afganistanului asediat de talibani, intr-o incercare de a coordona riposta impotriva insurgentilor, care controleaza de acum 65% din teritoriul afgan si mai mult de un sfert din capitalele de provincie…

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…