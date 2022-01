Administrația Biden identifică trupe pentru o posibilă desfășurare în Europa de Est pe fondul tensiunilor din Rusia Administrația Biden se afla în faza finala de identificare a unitaților militare specifice pe care dorește sa le trimita în Europa de Est și de redactare a ordinelor militare în efortul de a descuraja Rusia, care a adunat zeci de mii de militari la granița cu Ucraina, potrivit mai multor informații de la oficiali ai apararii din SUA, potrivit CNN.

Nu s-a luat nicio decizie finala, dar CNN a raportat ca președintele Joe Biden a discutat cu oficialii sai militari de vârf despre opțiunile pentru creșterea nivelului trupelor americane în țarile baltice și în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

