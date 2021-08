Stiri pe aceeasi tema

- Administrația președintelui american Joe Biden "evita" in mod intenționat introducerea unor sancțiuni personale impotriva președintelui rus Vladimir Putin și a anturajului sau. Despre acest lucru scrie Politico, care a intervievat mai mulți experți. Sursele ziarului considera ca numai astfel de masuri…

- In cadrul summitului de la Geneva, din 16 iunie, președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a propus președintelui Statelor Unite, Joe Biden, o coordonare comuna a acțiunilor pe direcția afgana, cu posibilitatea utilizarii in scopuri practice a bazelor rusești din Tadjikistan și Kirgizstan, scrie cotidianul…

- Senatorul Consiliului Federației, Aleksei Pușkov, l-a comparat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, in timpul summitului ruso-american de la Geneva, cu James Bond, personajul din carțile și filmele despre agentul 007, scrie RIA Novosti. In opinia senatorului, președintele Statelor Unite,…

- Negocierile președinților Rusiei și Statelor Unite, Vladimir Putin și Joe Biden, care au avut loc miercuri, la Geneva, s-au desfașurat ”mai degraba cu semnul plus”. Parțile au reușit sa ințeleaga unde se poate coopera și unde nu se reușește inca așa ceva, a declarat secretarul de presa al președintelui…

- Joe Biden, președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), nu a venit cu mana goala la intalnirea pe care a avut-o in Elveția cu Vladimir Putin, liderul Rusiei. Americanul i-a oferit un cadou rusului, ce a constat intr-o pereche de ochelari de aviator pe comanda și o sculptura din cristal reprezentand…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- CHIȘINAU, 16 iun – Sputnik. La Geneva s-a incheiat summitul președinților Rusiei și Statelor Unite in format extins, imagini cu plecarea lui Joe Biden au fost prezentate intr-o transmisie live de la fața locului. Negocierile șefilor de stat in format restrans și extins au durat in total trei…

- Intilnirea președinților SUA și Rusiei, Joe Biden și Vladimir Putin, din iunie 16 la Geneva va incepe la ora locala 14:35. Despre acest lucru a anunțat Casa Alba, scrie RIA Novosti. Cu 10 minute inainte de intrevedere, Putin și Biden se vor fotografia cu președintele Elveției, Guy Parmelin. Intilnirea…