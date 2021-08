Stiri pe aceeasi tema

- China a acuzat SUA ca lasa o "mizerie de nedescris", dupa retragerea trupelor din Afganistan si preluarea controlului de catre talibani. Hua Chunying, purtatoare de cuvant al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, a criticat bilantul uman a doua decenii de interventie americana. "In Irak,…

- Regimul de la Beijing a transmis ca respecta „voința și alegerea” poporului afgan și spera ca talibanii vor putea pune in aplicare promisiunile legate de faptul ca „va asigura tranziția lina a situației din Afganistan”, conform CNN. „Talibanii afgani au declarat ieri ca razboiul din Afganistan s-a incheiat…

- Presedintele SUA Joe Biden a decis sambata sa extinda desfasurarea militara la Kabul la aproximativ 5.000 de soldati pentru a asigura evacuarea civililor in fata ofensivei puternice a talibanilor, in timp ce si-a aparat decizia de a pune capat celor 20 de ani de razboi in Afganistan, relateaza AFP.…

- Taiwanul a multumit Statelor Unite pentru ca a acceptat sa-i vanda tunuri in valoare de 750 milioane de dolari (633 milioane de euro), destinate sa permita insulei sa se apere in cazul unei eventuale invazii a Chinei, potrivit France Presse. Ministerul de Externe taiwanez a subliniat ca este prima vanzare…

- Cel putin patru persoane, printre care doi profesori universitari, si-au pierdut viata si alte câteva au fost ranite în explozia unei bombe lânga autobuzul în care se aflau sâmbata la nord de Kabul, potrivit autoritatilor, noteaza AFP citata de Agerpres.Incidentul…

- Incidentul a avut in orasul Charikar, capitala provinciei Parwan, a declarat presei purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Tareq Arian."Patru persoane au fost ucise si 11 au fost ranite", a facut cunoscut purtatorul de cuvant.Abdullah Abdullah, care conduce procesul de pace din tara, a condamnat…