In epoca Biden, Statele Unite par ca iși doresc sa repare cat mai rapid relațiile cu Europa racite in perioada fostului președinte Trump, un adversar deschis al cooperarii intre UE și SUA și care a tratat relațiile cu partenerii mai degraba in logica competiției decat in cea a cooperarii. „Noua administrație de la Washington are un nou mesaj pentru Bruxelles: «Iubim Uniunea Europeana!»”, scrie Politico.