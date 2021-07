Administrația Biden a adaugat, vineri, alte 14 companii chineze și entitați pe lista sa neagra, ca urmare a abuzurilor comise de China in regiunea Xinjiang, relateaza Reuters. Departamentul Comerțului din guvernul SUA a transmis ca cele 14 companii au fost „implicate in incalcari ale drepturilor omului și abuzuri pentru implementarea campaniei de represiune, incarcerare in masa și urmarire impotriva Uigurilor, Cazacilor și altor minoritați musulmane din regiunea Xinjiang”. Beijing-ul neaga comiterea de astfel de abuzuri. Printre companiile sancționate de americane se numara Academia chineza de…