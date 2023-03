Stiri pe aceeasi tema

Exista o batalie la granițele noastre istorice, este de parere președintele Vladimir Putin cand vorbește despre razboiul din Ucraina.

- Presedintele Joe Biden ii va transmite niste "mesaje" lui Vladimir Putin, atunci cand va rosti, marti, la Varsovia, un discurs prin care va marca implinirea unui an de la razboiul declansat de Rusia in Ucraina si va saluta totodata efortul fara precedent al NATO de a ajuta Kievul, scrie The Guardian,…

Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, a vorbot la o conferința de presa in Estonia, unde a declarat ca vede cum Rusia „continua sa introduca un numar mare de trupe" pe campul de lupta din Ucraina, relateaza The Guardian.

Zemfira, una dintre cele mai populare cantarete din Rusia, a fost inclusa pe o lista de „agenti straini" pe motiv ca a sprijinit Ucraina si a criticat „operatiunea militara speciala" a Rusiei, potrivit ministerului rus al justitiei, relateaza The Guardian.

- Presedintele polonez Andrzej Duda a declarat miercuri, la Davos, ca se teme ca Rusia pregateste o noua ofensiva in Ucraina in urmatoarele luni, adaugand ca este crucial sa-i fie oferit sprijin suplimentar Kievului, constand in tancuri si rachete moderne, relateaza Reuters si Radio Polonia. Fii…

Președintele rus Vladimir Putin a recunoscut ca situația din teritoriile anexate din Ucraina este uneori dificila. Cu toate acestea, Rusia are suficiente resurse pentru a imbunatați viața oamenilor din aceste regiuni, spune el intr-un discurs televizat.

- Spionajul militar din Ucraina a sustinut ca Rusia ar urma sa ordone mobilizarea a 500.000 de recruti in ianuarie, in plus fata de cei 300.000 chemati la arme in octombrie, un alt semnal aparent ca Vladimir Putin nu are intentia de a pune capat razboiului, scrie The Guardian, citat de news.ro.…

- Seful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, un asociat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, i-a criticat pe oligarhii rusi si alte persoane bogate din Rusia pentru ca nu contribuie financiar la efortul Kremlinului in ofensiva acestuia in Ucraina, intr-un interviu difuzat duminica,…