Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a scris pe Facebook, chiar in timp ce la Washington au loc ceremoniile de instalare ca presedinte a lui Joe Biden, ca noul lider de la Casa Alba propune aceleasi masuri ca PSD. Ce se afla in spatele atacului lui Rareș Bogdan la adresa lui Orban. Ce a vrut și nu a…

- Joe Biden și Mike Pence se vor vaccina impotriva coronavirusului in mod public. Masura a fost luata pentru a servi drept un exemplu pentru toți cetațenii americani. Președintele ales al SUA a declarat ca medicul Anthony Fauci i-a recomandat sa se imunizeze cat mai curand posibil, insa acesta nu a dorit…

- Casa Alba a anunțat in mod oficial ca fostul președinte american Donald Trump se va vaccina impotriva noului tip de coronavirus. Gestul presedintelui SUA Donald Trump este pentru a incuraja populația sa se vaccineze. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Kayleigh McEnany, a spus marți in cadrul unei conferințe…

- Consilierul din SUA la Ministerul Apararii al Moldovei nu va da sfaturi șefului instituției apararii, ci va verifica daca nu au fost furați banii alocați parții moldovenești de Statele Unite ale Americii. Declarația a fost facuta de ministrul Apararii, Victor Gaiciuc intr-un interviu pentru publicația…

- America se pregatește pentru o decizie radicala. Ca sa țina sub control pandemia, consilierul lui Joe Biden din echipa COVID-19, Michael Osterholm, spune ca ar putea baga SUA timp de 4-6 saptamani in lockdown național, la fel cum s-a intamplat in Noua Zeelanda si Australia, informeaza Mediafax.Osterholm,…

- Ministrul de externe german Heiko Maas s-a declarat convins luni ca în mandatul presedintelui ales al SUA Joe Biden dialogul dintre Washington si Berlin va fi mai facil, el dând ca exemplu chestiunea controversata a bugetului alocat apararii de statele membre ale NATO, transmit Reuters și…

- Retragerea Statelor Unite ale Americii din acordul de la Paris vizand combaterea schimbarilor climatice devine efectiva miercuri, a doua zi dupa alegerile prezidentiale. Miercuri se implineste un an de cand administratia presedintelui Donald Trump a notificat Organizatia Natiunilor Unite…

- Anthony Fauci, cel mai mare expert in boli infectioase din Statele Unite ale Americii, a lansat un puternic avertisment cu privire la pregatirea tarii pentru pandemie, avertizand ca urmeaza sa vina vremuri dificile, relateaza Agerpres . ”Vom avea multe probleme. Nu este o situatie buna”, a spus Fauci…