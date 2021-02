Stiri pe aceeasi tema

- Mecanismul de Redresare și Reziliența este foarte important pentru Romania. Prin el țara noastra are o ocazie unica de a reduce importantele decalaje care ne despart de țarile vestice. ”Romania poate solicita finanțarea din PNRR a unor proiecte de investiții majore in infrastructura”, a concluzionat…

- ​Firmele mici și mijlocii (IMM) din Uniunea Europeana, inclusiv din România, vor putea obține noi finanțari printr-un mecanism UE susținut de gigantul IT Google cu 20,5 milioane de euro. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Profesorii care vor face ore de recuperare ar urma sa primeasca 200 de lei pe luna per elev, a anunțat ministrul Educației. „Exista la nivel de proiect, am identificat din POCU o suma de 30 milioane de Euro, care a facut deja obiectul unei ordonanțe de urgența nr. 171 prin care am putea sa acordam […]

- Teraplast se numara printre puținele companii care chiar au caștigat anul acesta. Compania se bucura de cele mai performante acțiuni de la bursa in primele 11 luni din 2020, iar pana in toamna și-a crescut profitul cu 80%. Potrivit ZF.ro, doar 7 acțiuni au fost pe plus in primele 11 luni din 2020. Printre…

- Ziarul Unirea FOTO| 8 proiecte de investiții, de peste 40 de milioane de euro, pentru modernizarea Spitalului Județean de Urgența Alba Iulia, prin Planul Național de Relansare și Reziliența 8 proiecte de investiții, de peste 40 de milioane de euro, pentru modernizarea Spitalului Județean de Urgența…

- Moldova va beneficia de ample proiecte de investitii, care vor avea un impact major asupra calitatii vietii si veniturilor locuitorilor din judetele Moldovei, a declarat, miercuri, prim-ministrul Ludovic Orban, care a participat alaturi de presedintele Klaus Iohannis, de ministrul Transporturilor, Lucian…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat, in sedinta comitetului de reglementare din 25 noiembrie, planul de investitii al Transgaz pentru perioada 2020-2029, care prevede proiecte cu o valoare totala de 4,2 miliarde de euro, potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei.…

- Ziarul Unirea FOTO| Colegiul Tehnic din Aiud, reabilitat! Peste 3 milioane de euro vor fi investiți in modernizarea sa Municipiul Aiud implementeaza in total șase proiecte REGIO, a caror valoare totala este de aproape 20 milioane euro, pentru investiții in infrastructura de transport local, in dezvoltarea…