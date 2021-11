Stiri pe aceeasi tema

- „Nicio tara nu poate sa iasa din pandemia de COVID-19 pur si simplu prin vaccinare. (...) Administrarea celei de-a treia doze sau vaccinarea copiilor nu are nicio logica atat timp cat lucratorii din domeniul sanitar si persoanele cu risc crescut din regiunile mai sarace asteapta in continuare prima…

- Cauzele celei mai grave crize pentru industria auto din ultimul deceniu, produsa anul trecut, - lockdown, șomaj tehnic, probleme de aprovizionare - continua sa fie resimțite și sa aduca alte provocari pentru anii urmatori, scrie Daniel Anghel, Partener și lider industria auto, PwC Romania. Probabil…

- Autoritatile sanitare franceze au recomandat luni administrarea persoanelor vulnerabile a dozei de ranfort impotriva COVID-19, simultan cu vaccinul antigripal, relateaza EFE. Inalta Autoritate Sanitara franceza (HAS) noteaza intr-un comunicat ca utilizarea simultana nu presupune niciun risc…

- “In lumina schimbarilor aduse de pandemie, parcul auto din Europa va stagna (-0,6%) pana in 2035, la 281 milioane vehicule, dupa ce in editia anterioara a raportului fusese estimata o scadere de 1,2%. Piata auto verde se afla intr-un punct de inflexiune in Europa, determinata de un puternic impuls guvernamental…

- Nu este o noutate ca vinurile produse in Republica Moldova se bucura de o mare popularitate printre țarile europene. De-a lungul timpului, Republica Moldova a inregistrat recorduri la Guiness World Records pentru cele mai mari colecții de vinuri de calitate, iar piața de desfacere in sectorul vinicol…

- Interesul pentru masinile electrice este in crestere in Europa, 55% dintre consumatori si 100% dintre managerii de flote declarandu-si intentia de a cumpara un astfel de vehicul in urmatorii doi ani, potrivit sondajului e-Readiness Report 2021, realizat de departamentul de strategie globala din reteaua…

- ”Interesul pentru vehicule electrice este in crestere in Europa, 55% dintre consumatori si 100% dintre managerii de flote declarandu-si intentia de a cumpara un astfel de vehicul in urmatorii doi ani”, potrivit sondajului e-Readiness Report 2021, realizat de Strategy&, departamentul de strategie globala…

- Compania farmaceutica americana Johnson & Johnson, a carui vaccin impotriva Covid-19 se adminiteaza in doza unica, a anuntat miercuri ca cercetarile sale au relevat o consolidare a imunitatii dupa administrarea unei a doua doze din acest vaccin, relateaza AFP, citat de Agerpres. Astfel, potrivit rezultatele…