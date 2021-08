Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile de proprietari din municipiul Deva inregistreaza, in fiecare an, restanțieri la plata cheltuielilor de intreținere. Pe listele de plata figureaza chiar și restanțe care depașesc 50.000 de lei, iar datornicii pun in pericol furnizarea serviciilor pentru ceilalți proprietari de apartamente…

- Asociatiile de elevi au depus astazi o sesizare penala pe numele ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu, pentru abuz in serviciu. Dupa 30 de zile de la intrarea Ordonantei de Urgenta in Monitorul Oficial, metodologia de decontare a transportului elevilor nu a fost data, astfel fiind incalcata OUG 50/2021,…

- Transportatorii de marfa din mai multe centre economice ale Romaniei au anunțat ca vor circula, vineri, cu viteza redusa pe principalele șosele ale țarii, in semn de protest fata de ceea ce ei numesc "hartuirea" autoritatilor fiscale, informeaza Agerpres."Dupa ce a fost lasata pe cont propriu de ani…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Hunter Biden, fiul presedintelui SUA, a facut numeroase interventii in 2016 pentru a-l scapa pe afaceristul Puiu Popoviciu de dosarul de coruptie instrumentat de DNA. Daily Mail a publicat o serie de emailuri care arata cum Hunter Biden se folosea de contactele tatalui…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a fost intampinata cu huiduieli in orașul Edineț de cațiva zeci de protestatari, transmite Telegraph.md In cadrul intalnirii din Edineț, Sandu a fost intampinata de cațiva zeci de oameni ce au scandat mai multe lozinci impotriva șefului statului,…

- Vorbind la BBC Panorama, Brad Smith a avertizat ca Inteligența artificiala poate obține un numar imens de date despre fiecare dintre noi și le poate folosi pentru a obține rezultatele dorite de cei care o controleaza. Cum monitorizeaza regimul comunist chinez populația Oricat ar parea de pesimist, Brad…

- La Damasc, sustinatorii presedintelui Siriei, Bashar al-Assad, au sarbatorit rezultatele alegerilor prezidentiale care i-au asigurat presedintelui in functie un al patrulea mandat, relateaza mediafax. Presedintele sirian Bashar al-Assad a castigat un al patrulea mandat cu 95,1% din voturi,…