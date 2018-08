Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție i-a pus sub control judiciar pe procurorii de la Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, in urma plangerii penale depuse de catre deputatul PSD, Andreea Cosma. De asemenea, procurorii i-au interzis lui Lucian Onea sa mai lucreze la dosarul…

- Ministrul justiției urmeaza sa decida cine ar putea prelua șefia DNA. Soarta luptei anticorupție este in mainile sale. Unul dintre candidați are un trecut nu tocmai demn de a prelua conducerea celei mai importante instituții din sistemul judiciar. In curand veți afla in exclusivitate despre cine este…

- In dosarul de corupție privind programul „Prima Casa”, procurorii Parchetului General au dus la audieri mai multe persoane, printre care și reprezentanți ai unor banci comerciale. Andreea Chirila, Manager Portofoliu la Agenția Crangași a Bancii Comerciale Romane este unul din oficialii bancari ridicați…

- Judecatoria Sectorului 1 l-a condamnat, miercuri, pe Cristian Boureanu la 2 ani și 2 luni de inchisoare cu suspendare pentru ultraj. Iubita acestuia, Laura Dinca, a fost achitata pentru marturie mincinoasa. Decizia poate fi contestata. Procurorul a cerut la ultimul termen condamnarea la doi ani și șase…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a raspuns taios președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a comentat prevederile din Constituție referitoare la rolul ministrului justiției in raport cu procurorii. Ministrul Justitiei s-a referit la declaratiile presedintelui referitoare decizia CCR privind…

- Tribunalul Tulcea a dispus achitarea a sase inculpati trimisi in judecata de procurorii DNA pentru presupuse fapte de fraudare a fondurilor europene si abuz in serviciu. Este decizia de la fondul cauzei, procurorii putand ataca soluția. Judecatorii tulceni i-au achitat pe Ciprian Alexandru Sandu, Dumitru…

- Jurnalista Sorina Matei face o dezvaluire incredibila: dosarul judecatorului constituțional Toni Grebla s-a bazat, de fapt, pe șantajarea procurorului care il instrumenta. “Procurorii sectiei I a DNA au plecat repede din Bucuresti, s-au dus la Suceava, l-au ridicat pe fratele colegului lor, procurorul…

- Inspectia Judiciara anunța ca va efectua un control tematic privind dosarele de mare coruptie aflate pe rolul instanțelor judecatorești in anul 2018. Controlul se va realiza la toate curtile de apel si instantele arondate, inclusiv la instantele militare, precum si la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…