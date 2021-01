Stiri pe aceeasi tema

- In urma imaginilor aparute vineri seara cu adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, la o petrecere din Centrul Vechi al Capitalei, alaturi de mai mulți procurori, ministrul de Interne Lucian Bode a declarat luni dimineața ca "am dispus inlocuirea ofițerului, care avea și funcție de conducere la nivelul…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat inlocuirea comisarului șef Radu Gavriș, adjunctul Poliției Capitalei, la antena3. "Din cei 4000 de agenți economici, 740 au fost verificați la nivelul...

- Lucian Bode, Ministrul de interne, a facut luni dimineața primele declarații, in exclusivitate pentru Antena 3, despre scandalul din Poliție iscat dupa ce 27 de persoane, printre care șefi din Poliție și procurori au fost surprinși, vineri seara, in timp ce incalcau legea și participau la o petrecere…

- Parchetul Tribunalului Bucuresti sustine ca patru procurori si un ofiter al Politiei Capitalei se aflau in localul din Centrul Vechi, dar acestia nu au nicio legatura cu ceilalti clienti. Institutia mai spune ca magistratii si ofiterul de politie se aflau in zona deschisa publicului, in vreme ce ministrul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunta ca s-a declansat cercetarea prealabila fata de ofiterul cu functie de conducere din cadrul Politiei Capitalei care a participat la evenimentul dintr-un restaurant din Centrul Vechi, unde au fost prezente 27 de persoane si transmite ca nu tolereaza…

- Polițiștii au dat amenzi uriașe, vineri seara, intr-un local din Centrul vechi al Capitalei, la o petrecere la care participau zeci de persoane. Potrivit Realitatea Plus , printre invitați se afla și Radu Gavriș, fostul șef de la Serviciul Omoruri din București, dar și mai mulți procurori. Politistii…

- Procedurile de organizare a concursului pentru postul de director general la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, suspendate temporar, ”avand in vedere masurile dispuse la nivelul Ministerului Afacerilor Interne”. ”Avand in vedere masurile dispuse la nivelul Ministerului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, miercuri, ca pana la sfarsitul anului vor incepe lucrarile pentru toate cele trei tronsoane de 52 de kilometri ale autostrazii de centura a Bucurestiului, inelul de sud. Bode a mai precizat ca, in aceasta saptamana, Comisia Europeana…