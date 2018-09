Stiri pe aceeasi tema

- Moscova este pregatita sa ia masuri pentru a trece peste impasul din relatiile Rusiei cu SUA si ia in serios dorinta presedintelui american, Donald Trump, de a avea un dialog normal, conform ministrului de Externe rus, Sergei Lavrov, scrie Reuters.

- Moscova este pregatita sa ia masuri pentru a trece peste impasul din relatiile Rusiei cu SUA si ia in serios dorinta presedintelui american, Donald Trump, de a avea un dialog normal, conform ministrului de Externe rus, Sergei Lavrov, scrie Reuters conform News.ro . „Suntem pregatiti sa facem ceea ce…

- Sanctiunile Statelor Unite impotriva Rusiei sunt contraproductive, dar Moscova este pregatita pentru dialog odata ce partea americana este gata pentru discutii pe baza respectului reciproc, a declarat sambata ministrul rus de externe Serghei Lavrov agentiei de presa de stat TASS, preluata de Reuters.…

- Reprezentantii Ministerului rus de Externe au transmis luni ca Rusia a amanat discutiile multilaterale de pace cu talibanii, la o saptamana dupa ce insurgentii au acceptat invitatia de a merge la Moscova pentru summitul din data de 4 septembrie, relateaza Reuters.

- Adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Ryabkov, a declarat joi ca Moscova nu va suspenda furnizarea motoarelor de rachete RD-180 catre Statele Unite, in pofida deciziei Washingtonului de a impune noi sanctiuni, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Rusia anunța ca l-a convocat pe ambasadorul Greciei la Moscova, caruia i-a raspuns cu aceeași moneda la decizia Atenei de a expulza doi diplomați ruși, decizie pe care Ministerul rus de Externe a catalogat-o drept inutila, noteaza Reuters.

- Ambasadorul Greciei la Moscova a fost convocat luni la sediul Ministerului de Externe rus, unde a fost informat cu privire la raspunsul Rusiei in urma 'actiunilor neprietenoase' din partea Atenei in luna iulie, pe fondul unei dispute diplomatice intre cele doua tari, a anuntat MAE rus, citat…

- Data planificatei vizite a ministrului de externe rus Serghei Lavrov in Grecia, din toamna acestui an, nu mai este potrivita, a anuntat joi ambasadorul Rusiei la Atena, in contextul unui scandal diplomatic intre cele doua tari, transmite TASS, citata de Reuters, conform agerpres. Grecia a anuntat…