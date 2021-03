Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Lucian Bode a numit o conducere interimara la IPJ Bacau, dupa crimele de la Onesti. Cu data de 5 martie 2021, comisar șef de poliție Buliga Toader a fost imputernicit sa exercite, pentru 3 luni, atribuțiile funcției de inspector șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacau.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a confirmat in cadrul unui interviu televizat ca una dintre victimele de la Onești a fost atinsa de gloanțele de cauciuc trase de polițiști. Declarația vine in contextul in care in spatiul public au aparut fotografii cu trupul victimelor de la Onesti, fotografii…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat ca șeful IPJ Bacau, chestorul Vasile Oprișan, și adjunctul sau, Adrian Tuluc, precum și șeful Poliției din Onești, Cristinel Andrieș, și adjunctul sau vor fi inlocuiți din funcție, in urma luarii de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Sindicatul Europol acuza ”o lipsa de asumare” in cazul dublei crime de la Onesti si prezinta mai multe scenarii de interventie posibile, conform unui comunicat citat de news.ro. In plus, colegii sindicaliști susțin ca polițiștii de la Onești fie nu sunt pregatiți pentru procedurile citate, fie nu au…

- Șeful SIAS, Alexandru Scurtu, a explicat, marți, intervenția mascaților de la Onești, susținand ca oamenii legii erau pregatiți sa intervina chiar in scara blocului, ascunși sa nu-l enerveze pe agresor. Acesta ar fi injunghiat victimele pentru ca unul dintre barbați l-a atacat, incercand sa scape. Șeful…

- Fostul ministru Elena Udrea spune ca in dosarul in care DNA a cerut pedepse de 12 ani de inchisoare pentru ea și 15 ani de inchisoare pentru Ioana Basescu, procurorii vor pedepse mai mari decat pentru omor, viol sau pedofilie și ca acuzațiile s-ar referi la referendumul din 2009, nu la campania prezidențiala,…

- Platforma https://programare.vaccinare-covid.gov.ro/ este disponibila si poate fi accesata la nivel national in vederea programarii pentru vaccinare anti-COVID, a anuntat, vineri, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, relateaza Agerpres. Potrivit sursei citate, s-a incheiat procedura de transferare…

- Fostul international roman, Ladislau Boloni, acum antrenor la Panathinaikos, a anunțat ca va trimite la UEFA o scrisoare in care le ia apararea arbitrilor romani implicati in scandalul de rasism de la meciul PSG – Istanbul Basaksehir. In acelasi mesaj, antrenorul ii acuza pe presedintele FRF, Razvan…