- Calin Nistor, procurorul-sef adjunct al DNA, a declarat, vineri, ca a constituit un grup de lucru, in urma cu aproximativ o luna, pentru a analiza achitarile din ultima perioada si pentru a se stabili daca au existat erori, precizand ca procurorii care au gresit „vor plati”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, miercuri seara, ca este ”cat se poate de grav” faptul ca exista trei sute de dosare in lucru la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) care vizeaza magistrati, mai ales ca fiecare dosar poate avea mai multi faptuitori.

- In prezent, la Directia Nationala Anticoruptie sunt inregistrate aproximativ 300 de dosare in care sunt anchetati magistrati, precizeaza Marius Iacob, procurorul sef adjunct al DNA, in proiectul de management pentru sustinerea candidaturii la sefia DNA.

- ​Presa internaționala a scris pe larg despre mitingul PSD de la București subliniind ca a fost o acțiune coordonata de o figura controversata a scenei politice, Liviu Dragnea, condamnat definitiv in Dosarul Referendumului și vizat de o noua sentința intr-un ...