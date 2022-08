Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca exista „o stare prin care inceperea anului de invatamant” ia prin surprindere autoritatile, adaugand ca sunt inca scoli cu toaleta in curte si a solicitat un plan pentru solutionarea acestei probleme in urmatorii doi ani. „Exista, din pacate, o stare prin…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca exista “o stare prin care inceperea anului de invatamant” ia prin surprindere autoritatile, adaugand ca sunt inca scoli cu toaleta in curte si a solicitat un plan pentru solutionarea acestei probleme in urmatorii doi ani. “Exista, din pacate, o stare prin…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a dat termen, marti, ministrilor Sorin Cimpeanu si Lucian Bode, pana la sfarsitul acestui an, sa vina cu planul privind rezolvarea toaletelor din curtile scolilor, el afirmand ca nu admite niciun fel de scuza. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a afirmat, la randul lui,…

- Botoșani: Școala condamnata sa achite 45 mii de lei daune unui elev Foto: Arhiva. O școala din Botoșani a fost condamnata în prima instanța sa-i acorde unui elev daune de 45.000 de lei pentru ca a fost ranit în curtea instituției. Decizia magistraților nu este definitiva,…

- Anchetatorii suspecteaza ca cei doi polițiști l-au prins baut pe viitorul agent de poliție, dupa ce a coborat de la volan, iar unul dintre agenți a suflat in etilotest in locul lui, scrie News.ro . Elevul de la școala de agenți Campina și cei doi polițiști sunt cercetati penal de catre ofiterii Directiei…

- Viața e compusa din episoade iar acest lucru se rasfrange in orice domeniu de activitate. Acestui principiu s-a supus in aceste zile și Școala de Dans Adamas din Buhuși. In urma cu cațiva ani, mai mulți copii pașeau sfioși pragul Școlii de Dans Adams din Buhuși, pe vremea aceea nou inființata. Cu o…

- Un incident șocant a avut loc in curtea unei școli din comuna Bascov, județul Argeș. Un copil de 14 ani a fost injunghiat, luni seara, pe terenul de sport al scolii. Agresorul este un copil de 13 ani. Incidentul a avut loc luni seara, la finalul orelor. Victima a venit cu mai multi prieteni la Scoala…

- Serbare de poveste la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia. Distracție de Ziua Copilului in curtea școlii Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din Alba Iulia a sarbatorit Ziua Copilului cu multa distracție și surprize. Sute de elevi au participat la o serbare deosebita in curtea școlii, alaturi…