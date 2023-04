Adio telefoane mobile la ore şi fumat la şcoală! Elevii din invatamantul prescolar, primar si gimnazial nu vor mai avea voie sa foloseasca telefoanele in timpul orelor de curs. Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…

- Amendament adoptat de Comisia de invatamant a Camerei Deputatilor: folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul școlii sunt interzise.

- Detinerea de arme, consumul de droguri, de bauturi alcoolice sau alte substante interzise, fumatul, participarea la jocuri de noroc in perimetrul unitatii de invatamant, inclusiv folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor de curs sunt interzise in scoala, prevede un amendament al PNL, PSD si al…

- Miercuri, 19 aprilie, elevii și copiii de gradinița incep cursurile ultimului modul din anul școlar 2022-2023, potrivit calendarului oficial. Vacanța de Paște a ținut de pe data de 7 aprilie și pana pe 18 aprilie. Aceasta a cuprins in acest an ambele sarbatori pascale – atat cele catolice, cat și cele…

- Elevii s-au intors miercuri la cursuri dupa minivacanta prilejuita de sarbatorirea Unirii Principatelor Romane. Unii elevi vor intra iar in vacanța dupa doar opt zile de școala. Elevii vor continua cursurile modulului 3. Dupa doar opt zile de școala, unii elevi vor intra din nou in vacanța o saptamana.…

- Urmatoarea vacanta va fi prima mobila de anul acesta, decisa de fiecare inspectorat scolar judetean, insa aceasta trebuie sa fie de o saptamana, in intervalul 6 – 26 februarie. Programele "Scoala altfel" si "Saptamana verde" vor avea loc intre 27 februarie si 16 iunie, in intervale de cate cinci zile…