- Ionut Stroe, Ministrul Tineretului si Sportului, a declarat ca va mai dura o perioada pana cand spectatorii vor reveni pe stadioane, in Romania, acest lucru depinzand de o „evoluție buna” a epidemiei de coronavirus.

- Ministrul Tineretului și Sportului a anunțat ca zilele urmatoare va fi elaborat un set de reglementari in baza caruia vor fi reluate jocurile de fotbal din Liga 1 . „Pe 1-2 iunie vom organiza o conferința in care vom prezenta toate regulile pentru repornirea Ligi 1 de fotbal. Joi, la INSP, vom avea…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a afirmat, vineri, in cadrul evenimentului online ReStart Sport Summit, organizat de fostul baschetbalist Virgil Stanescu, ca este pacat ca doar jumatate dintre cluburile din Romania au apelat la somajul tehnic in perioada intreruperii activitatii…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a dat un prim termen, teoretic, pentru reluarea Ligii I – acesta anunțand ca in 13-14 iunie primul eșalon valoric național s-ar putea relua cu meciuri fara spectatori. „Romania are doua, trei saptamani in urma Germaniei, apropo de valul epidemiologic.…

- Cluburile de fotbal din Romania care si-au reluat pregatirea dupa 15 mai vor fi obligate sa efectueze cate trei teste pentru COVID-19 fotbalistilor, la intrarea in baza de antrenament, in ziua a 7-a si a 14-a, a anuntat, miercuri, ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, citat de Agerpres.„Nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunatat, luni, ca sportivii de performanta vor putea sa inceapa cantonamentele din 15 mai. “Sportivii de performanta vor putea, in conditii foarte speciale, care vor fi detaliate de specialisti, sa inceapa cantonamentele, dar nu vor incepe competitiile…

- Ionuț Stroe a spus intr-o videoconferința de presa ca toți sportivii trebuie testați inainte de a reveni la antrenamente și in competiții Oficialul MTS a prezentat joi care este planul pentru ca sportul sa poata fi reluat in Romania, cea mai importanta dintre condiții fiind testarea tuturor sportivilor.…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, a anuntat, ieri, pe un site de socializare, ca Romania este dispusa sa gazduiasca mai mult de patru meciuri in cadrul Campionatului European de fotbal EURO 2020, aceasta propunere discutand-o si cu premierul Ludovic Orban. Dupa decizia amanarii turneului…