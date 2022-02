Pe langa telefoane, tablete, calculatoare și ceasuri, gigantul american Apple vizeaza lansarea unui nou produs ieșit din comun: inelele inteligente de casatorie. Astfel, cei doi parteneri vor fi non stop conectați. Compania americana Apple este pe care sa-și primeasca brevetul pentru un nou produs: Apple smart ring (inel inteligent Apple), informeaza mymac.com . Pe langa localizare, inelele inteligente vor avea capacitatea de a afișa ritmul cardiac, tensiunea arteriala, cantitatea de transpirație și multe alte lucruri extrem de interesante. In cazul in care unul dintre parteneri pierde inelul,…