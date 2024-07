Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar oamenii au de suferit din cauza codului galben de calduri, ci și animalele. In acest caz s-a aflat și o pisica care a fost lasata pe balconul unui apartament din Manaștur, pentru o buna bucata de vreme, timp in care a mieunat neintrerupt.Un om a filmat animalul care mieuna neincetat și la distribuit…

- Un bancher milionar lovește o femeie pe o strada in timpul unui festival de strada. Inregistrarile video arata cum femeia se prabușește la pamant. O inregistrare video tulburatoare arata cum barbatul ii aplica violent un pumn de dreapta peste mana in fața femeii, in fața unei mulțimi de petrecareți.

- 1. Piscina KundaliniSituata in apropierea Parcului Tei, piscina Kundalini este o opțiune accesibila pentru toate buzunarele, conform kanald.ro. Cu tarife de 70 lei in timpul saptamanii și 100 lei in weekend, includand șezlong și prosop, aceasta piscina ofera condiții excelente pentru o zi de relaxare.…

- Pe durata desfasurarii EURO 2024 , zeci de jandarmi si politisti romani vor oferi sprijin operational fortelor de ordine din Germania. Ministerul de Interne anunta, miercuri seara, ca 27 de jandarmi si politisti romani vor fi in misiune in Germania pe durata Campionatului European de fotbal, transmite…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, sunt mereu cu ochii pe vedetele din Romania și le surprind in fiecare moment important. Adrian Mititelu Jr. demonstreaza ca are pe cine sa se bazeze dupa ce s-a desparțit de Oana Marica. In compania cui a fost vazut fiul patronului de la FCU…

- Actorul Johnny Wactor, in varsta de 37 de ani, cunoscut pentru rolul din „General Hospital”, a fost impușcat mortal in Los Angeles, in timp ce incerca sa opreasca un jaf, transmite Sky News, citat de Digi24. Tragedia a avut loc sambata, in jurul orei 3 dimineața, in centrul orașului Los Angeles.Mama…

- De luni, 29 aprilie, incepe prima campanie de dezinsecție pe domeniul public și privat al municipiului Brașov. De luni, 10 echipaje vor face, in timpul nopții, dezinsecția spațiala, iar pe timpul zilei 20 de echipaje vor efectua dezinsecția la sol. In paralel, se desfașoara și tratamentele fitosanitare…