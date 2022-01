ADIO restricții în România! Când se renunță la test negativ și vaccin Valeriu Gheorghița vine cu vești bune. In doar cateva saptamani, restricțiile din Romania vor fi relaxate. Coordonatorul Comitetului National de coordonare a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 spune ca, in perspectiva relaxarilor de la inceputul primaverii, anunțate de ministrul Sanatații, ultima oara se va renunța la purtarea maștilor de protecție. El a adaugat ca printre restricții , se va renunța in curand și la obligativitatea prezentarii unui test negativ sau a unui certificat de vaccinare sau a unuia de trecere prin boala. Ce restricții se relaxeaza „Aș putea sa fiu mai sigur la ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment nu exista inca date care sa justifice administrarea unei a patra doze de vaccin impotriva COVID-19, mai ales ca, chiar dupa prima schema de vaccinare, vaccinurile actuale ofera protectie pentru formele grave de boala, inclusiv cu varianta Omicron, a declarat joi Valeriu Gheorghita, coordonatorul…

- Romania are in jur de 1,8 milioane de persoane care au trecut prin boala COVID, insa ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila este de parere ca numarul lor este mult mai mare. Potrivit medicului, probabil sunt aproximativ 10 milioane de romani care s-au infectat cu COVID, plus persoane vaccinate. “Mai…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii anunta, luni, implinirea unui an de la debutul campaniei de vaccinare, timp in care au fost utilizate 15.749.303 doze de vaccin. Au fost vaccinate 7.918.813 persoane cu cel putin o doza, 7.781.563 persoane cu schema completa si 1.960.336 persoane cu doza de booster.…

- Mulți bolnavi cronici din Romania cred ca nu ar trebui sa se vaccineze, insa lucrurile funcționeaza exact invers: bolnavii cronici ar trebui sa se vaccineze cu prioritate impotriva COVID-19, deoarece vaccinul protejeaza de forma grava a bolii și de deces și „nu exista niciun fel de contraindicație absoluta”…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca, in 13 decembrie, Romania va primi urmatoarea transa de vaccin de la AstraZeneca, precizand ca mai sunt 228 de persoane care asteapta completarea schemei de vaccinare. Aceste doze vor fi disponibile in centrele de vaccinare…

- Se știu foarte puține date despre tulpina noua, descoperita in Africa de Sud, iar Romania ar putea emite recomandari cetațenilor sa nu calatoreasca in aceste zone, a spus, vineri, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Rafila a spus ca oamenii pot avea noroc ca tulpina noua, deși cu o transmisibilitate…

- Comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, se afla astazi la Bucuresti, intr-o vizita oficiala, pentru despre situația ingrijoratoare din Romania cu liderii politici. Acesta se declara ingrijorat de rata scazuta de vaccinare impotriva COVID-19. In acest sens, oficialul european are programate…

- Comisarul european pentru Piata Interna, Thierry Breton, efectueaza joi o vizita oficiala la Bucuresti, ocazie cu care se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, dar si cu ministrii interimari ai Sanatatii si Apararii, informeaza Reprezentanta Comisiei Europene la Bucuresti. Comisarul european…