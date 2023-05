Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti (63 de ani), este sigur pe poziția sa, deși presa spaniola il și vedea demis dupa 0-4 miercuri, pe Etihad. Nici nu pleaca sa semneze cu naționala Braziliei, dorind sa-și respecte contractul pana in 2024. Carlo Ancelotti incearca sa treaca peste deziluzia eșecului…

- Carlo Ancelotti, 63 de ani, este numarul 1 pe lista federației braziliene, italianul e dorit selecționer de federația de la Rio. In cazul in care el ramane la Real Madrid, Selecao va fi pregatita aproape sigur de Fernando Diniz, caștigatorul campionatului Carioca in acest an cu Fluminense In decembrie,…

- Florentino Perez (76 de ani), președintele lui Real Madrid, l-a confirmat in funcție pe antrenorul Carlo Ancelotti (63) dupa finala Cupei Regelui, adjudecata de „albi”, 2-1 cu Osasuna. Italianul este dorit la naționala Braziliei, sud-americanii declarandu-și public intenția de a-l angaja pe reputatul…

- Ednaldo Rodrigues (69), președintele Federației Braziliene de Fotbal, a admis public ca-l vrea pe Carlo Ancelotti (63) selecționer al Selecao. Cu Brazilia fara selecționer permanent dupa Campionatul Mondial din Qatar, la finalul caruia Tite a plecat de la carma echipei, conducatorii Federației sunt…

- Carlo Ancelotti (63 de ani), antrenorul campioanei Spaniei, Real Madrid, a recunocut ca este dorit pe banca naționalei Braziliei. Italianul a spus ca interesul aratat naționala de sud-americana il flateaza, dar ca iși dorește sa-și duca la final contractul cu gruparea de pe „Santiago Bernabeu”, valabil…

- Federația de Fotbal din Brazilia are o misiune destul de dificila dupa desparțirea de Tite. Oficialii sunt in cautare de selecționer, iar Carlo Ancelotti este cea mai plauzibila varianta dupa mai multe speculații aparute in presa de peste ocean. Italianul a vorbit la conferința de presa dinaintea partidei…

- Mauricio Pochettino (51 de ani) este alesul lui Florentino Perez sa-l inlocuiasca pe Carlo Ancelotti pe banca lui Real Madrid, in cazul in care italianul va pleca in aceasta vara. Cu Ancelotti curtat public de naționala Braziliei și cu incertitudinea daca italianul va obține vreun trofeul important…

- Andrea Pirlo (43 de ani), antrenorul formației turce Karagumruk, nu crede ca tehnicianul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti (63 de ani), este cel mai bun antrenor italian. Fostul mijlocaș al lui AC Milan crede ca nume precum Massimiliano Alllegri, Marcello Lippi sau Antonio Conte sunt mai buni decat…