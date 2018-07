Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Justitie din Belgrad a respins cererea autoritatilor romane privind extradarea fostului deputat Sebastian Ghita si a stabilit ca este eligibil pentru obtinerea azilului, decizia finala urmand sa fie transmisa Ministerului sarb de Interne.Prin aceasta decizie, Inalta Curte de…

- Justiția sarba a decis sa respinga cererea de extradare a lui Sebastian Ghița. Magistrații de la Belgrad considera ca acesta ar fi persecutat politic in Romania. Sebastian Ghița a fost reținut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017 și plasat apoi in arest preventiv. Acesta a fost eliberat…

- Curtea Suprema de Justitie din Serbia a respins cererea autoritatilor romane privind extradarea fostului deputat Sebastian Ghita si a stabilit ca este eligibil pentru obtinerea azilului, decizia finala urmand sa fie luata de Ministerul sarb de Interne, scrie Mediafax.

- In urma cu 26 de ani, principalul serviciu secret al tarii era la fel de implicat in societate si politica, in mod special, cum pare sa fie si in zilele noastre. La finalul lunii iulie 1992, jurnalistul Mirel Curea scria in EVZ despre cazul unei belgience acuzata de SRI de spionaj, numai ca dupa ce…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, susține ca nu exista niciun temei juridic pentru a retrage solicitarea de extradare formulata pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, aflat în Serbia.

- Potrivit procurorilor de la Parchetul General, DNA Ploiești ar fi folosit probe false in doua dosare și in susținerea unei cereri de extradare, fiind vorba despre aducerea in țara a lui Sebastian Ghița, spun surse judiciare.Procurorii au reținut ca, in perioada aprilie - mai 2015, suspecții…

- Masgistrații ICCJ au admis contestația judecatoarei de la Tribunalul București, Elena Pușcaș, impotriva deciziei Curții de Apel București.- in curs de actualizare MINUTA:Admite contestatia formulata de inculpata Burlan-Puscas Elena impotriva incheierii din data de 17 mai 2018 pronuntata…