ADIO profit pe suferinţa populaţiei! Veste-ŞOC pentru companiile de energie electrică Ministrii europeni ai Energiei au ajuns vineri la un acord asupra unor masuri de urgenta in vederea ajutarii gospodariilor si intreprinderilor sa faca fata cresterii vertiginoase a preturilor energiei, anunta presedintia ceha a Consiliului European. Aceste masuri constau in recuperarea a unei parti a ”superprofiturilor” producatorilor de energie si redistribuirii acestora catre consumatori, dar si […] The post ADIO profit pe suferinta populatiei! Veste-SOC pentru companiile de energie electrica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

