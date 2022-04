Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri decizia de a mentine raspandirea COVID-19 ca urgenta sanitara internationala sau pandemie. Potrivit directorului general al organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Comitetul de Urgenta al OMS a recomandat sa nu fie schimbat nivelul de alerta…

- Organizația Mondiala a Sanatații a prezentat trei posibile scenarii vizand evoluția pandemiei in continuare, ce fac parte din Planul strategic de pregatire și raspuns al OMS. In cadrul unei informari de presa, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca ”scenariul cel mai…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a publicat miercuri un plan actualizat pentru pandemia Covid-19, prezentand trei scenarii posibile despre cum va evolua pandemia in acest an, transmite Reuters. Organizația preconizeaza ca gravitatea COVID va scadea, in timp, ca urmare a creșterii imunitații.„Pe…

- Profesor in medicina la Universitatea East Anglia și epidemiolog internațional, Paul Hunter explica de ce COVID-19 va deveni cel mai probabil o „raceala comuna”, insa avertizeaza: „Gripa care n-a circulat in ultimii doi ani va lovi puternic in curand”. Marea Britanie a anunțat ca va elimina izolarea…

- RoVaccinare ține „sa faca lumina“ in cazul unei postari de pe FB in care se arata ca apa cu lamaie protejeaza impotriva noului coronavirus. Postarea distribuit de peste o suta de mii de ori pe Facebook este „o bazaconie“, se menționeaza pe pagina oficiala RoVaccinare. Experții au declarat pentru AFP…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS anunta ca "faza acuta" a pandemiei se va incheia in 2022, daca va fi atins obiectivul ca 70 din populatia lumii sa fie vaccinata impotriva COVID 19, pana la mijlocul anului sau pana in primele luni ale verii. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se afla in…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat miercuri un apel catre tarile bogate sa aloce de urgenta 16 miliarde de dolari, fonduri care lipsesc inca, pentru finantarea planului sau de combatere a pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. 'Stiinta ne-a oferit instrumentele' necesare in lupta impotriva…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a lansat miercuri un apel catre tarile bogate sa aloce de urgenta 16 miliarde de dolari, fonduri care lipsesc inca, pentru finantarea planului sau de combatere a pandemiei de COVID-19. „Stiinta ne-a oferit instrumentele” necesare in lupta impotriva pandemiei, „daca…